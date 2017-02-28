Москва, 28 февраля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Рубль растет вслед за нефтью. Котировки пары USD/RUB вернулись в район уровня 57,55. Однако для роста у российской валюты особых оснований нет, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Завершается налоговый период в РФ, что влечет падение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Кроме того, нефть может снова начать снижение в пределах диапазона. Плюс неплохая статистика из США, которая повышает вероятность более раннего ужесточения монетарной политики Федрезервом», — пояснила Рогова.

«Таким образом, есть шансы на то, что пара USD/RUB вернется в район уровня 58,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар подорожал к рублю на 46,09 копейки и составил 57,9371 рубля. Курс евро вырос на 80,34 копейки — до 61,2569 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 61,5 копейки — до 59,431 рубля.