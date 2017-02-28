Киев, 28 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум.



Ben124 Старый корабль

Украина будет покупать устаревшие корабли у Запада, заявил глава ВМС Украины Игорь Воронченко в эфире «5 канала».

Командующий военно-морскими силами считает, что те корабли, которые непригодны для несения службы в западных странах, еще могут пригодиться украинскому флоту. По словам Воронченко, уже есть первое положительное решение по покупке списанных западных кораблей.

В сентябре этого года будет отправлена вторая делегация офицеров с Украины на Запад для составления новых договоров о покупке кораблей.

Конкретные страны, с которыми ведутся переговоры, глава украинских ВМС не уточнил.

Основными приобретениями станут корабли охраны прибрежной зоны и минно-тральные комплексы для «обеспечения мирного плавания судов по водам Черного моря».

Напомним, что до 2014 года около 80% украинского флота находилось на территории Крыма, из которых «условно боеспособны» были только четыре корабля. Хотя после крымского референдума часть кораблей была возвращена на Украину, после начала Киевом боевых действий в Донбассе передача военной техники была приостановлена.