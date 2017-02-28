Москва, 28 февраля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 февраля завершились в небольшом минусе. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,23%, до $55,90. Покупателям не удалось удержать позиции выше $56,50. К концу торгов цена снизилась до $55,86. Еженедельный прирост буровых установок нефти в США сдерживает активность покупателей, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Blick.ch Нефть

Два месяца нефть находится в боковом тренде. К настоящему времени диапазон $53,56 — $58,36 сузился до $54,90 — $57,25. Техническая картина указывает, что участники рынка ожидают выхода цены вверх к уровню $60 за баррель. Цена, которая устраивает всех нефтедобытчиков.

Сегодня, 28 февраля, ожидается восстановление цен на нефть до $57,05. Около этого уровня трейдеры будут дожидаться отчёта по запасам нефти от Американского института нефти. Если он покажет сокращение или незначительное увеличение, рост котировок продолжится до $57,30.