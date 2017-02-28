Ханты-Мансийск, 28 февраля, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием автобуса, в котором ехала детская спортивная команда, обвинения предъявлены в окончательной редакции двум фигурантам, сообщает пресс-служба СК РФ.

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При столкновении 4 декабря на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск автобуса и двух грузовиков погибли 12 человек, из них 10 — дети, воспитанники спортшколы «Сибиряк». Следственные действия по делу завершены, предъявлено обвинение в халатности экс-директору спортшколы Ирине Тарасовой.

Также обвиняемыми по делу стали водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель ИП, осуществлявший перевозки, Александр Сидорук. Они обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Выяснилось, что Тарасова не направила уведомления о необходимости сопроводить группу детей в ГИБДД, хотя для группы положено сопровождение автомобиля ГИБДД. Также экспертизы показали, что нарушений требований безопасности при ремонте дороги не было, а погодные условия были удовлетворительными.

Напомним, автобус с командой спортивной школы столкнулся с тягачом «Вольво» под управлением дальнобойщика из Башкирии, который выехал на встречную полосу. От удара автобус развернуло и выкинуло на встречную полосу, где его протаранил грузовик «Скания». Пострадали 16 детей.