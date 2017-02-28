Пекин, 28 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Ведущие китайские СМИ сообщили об успешном завершении тестового полета ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения «Илун-2». Уникальный беспилотник, размах крыльев которого составляет более 20 метров, способен проводить разведку с воздуха, а также наносить точечные удары по потенциальному противнику.

Marion Doss Беспилотники

Министерство национальной обороны пока не прокомментировало информацию об успешном испытании новейшего беспилотника. По данным журналистов, «Илун-2» был поднят в небо с одного из военных аэродромов на северо-западе Китая.

Первый полет беспилотного летательного аппарата продлился около 30 минут. В течение получаса оператор «Илуна-2» провел тестирование всех систем беспилотника, пишет «Сина синьвэнь».

О новом китайском бепилотнике известно немногое. Согласно заявлению производителя, размах крыльев «Илуна-2» составляет 20,5 метра при общей длине 11 метров. Взлетная масса беспилотника составляет 4,2 тонны. Крейсерская скорость — 370 км/ч, максимальная дальность полета более 6 тыс. км.

«Илун-2» может оснащаться управляемыми ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». По словам разработчика, беспилотный аппарат практически невидим для систем ПВО противника. «Илун-2» способен подниматься на высоту до 9 км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай получил лицензию на экспорт беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник CH-5, выполняющий задачи по обнаружению и уничтожению противника на земле, был представлен публике на международном авиасалоне Airshow China-2016, открывшемся 1 ноября в Чжухае.