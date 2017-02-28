Москва, 28 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 27 февраля открылись укреплением по рублю. В первой половине дня курс доллара снизился до 57,57 руб., курс евро — до 61,00 руб. на фоне подорожавшей нефти Brent до $56,74 и продажи экспортёрами валютной выручки после длинных выходных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Во второй половине дня российская валюта растеряла часть заработанной прибыли на фоне снижения нефтяных котировок, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть марки Brent снизилась с $56,74 до $55,86. Тем не менее, по итогам дня рубль остался в плюсе по отношению к доллару и евро.

Сегодня, 28 февраля, Brent стоит $56,50 (+1,06%). Хоть понедельник являлся последним днем крупных налоговых выплат, утренний рост нефтяных котировок может воодушевить продавцов валюты.

Сначала года нефтяной рынок находится в боковом тренде. Границы диапазона $53,56 — $58,36 сузились до $54,90 — $57,25. Участники рынка ожидают, что цена выйдет вверх из диапазона. При таком развитии событий курс доллар/рубль вернётся к уровню 56,55 руб., курс евро/рубль — 59,80 руб.

Налоговый период подходит к концу, поэтому поддержка рубля значительно ослабнет. Корреляция с нефтью станет сильнее. 28 февраля наибольший интерес для участников различных рынков будет представлять выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Он затронет разные темы, включая налоговую реформу. После выступления Трампа фокус внимания трейдеров сместится на отчет по запасам нефти от Американского института нефти.

Сегодня в первой половине дня от курса доллара ожидается снижение до 57,73 руб., во второй — восстановление до 58,15 руб. Если Brent подорожает до $57,25, то и доллар подешевеет до 57,25 руб.