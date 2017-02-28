Екатеринбург, 28 февраля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. В результате аварии на трубопроводе три микрорайона Екатеринбурга остались без водоснабжения. Прорыв трубы диаметром 600 миллиметров произошёл недалеко от здания по улице Высоцкого 1 «а», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщение об аварии поступило в дежурные службы 27 февраля в 20:00 и уже через час подача воды по трубопроводу была прекращена. Без воды остались жители Втузгородка, Пионерского посёлка и микрорайона ЖБИ. Впоследствии ремонтные бригады перевели дома расположенные во Втузгородке и Пионерском на резервное водоснабжение, а также часть домов на ЖБИ. На данный момент в указанные здания вода поступает, но с пониженным давлением.

«Сейчас работает две бригады. Первая бригада работает над тем, чтобы подключить оставшиеся дома к резервной схеме. Вторая бригада работает непосредственно на месте аварии и раскапывает повреждённый участок трубопровода. Сложности могут возникнуть в том, что задвижки, для переключения на резервное водоснабжение расположены в колодцах, которые могут быть заставлены машинами. Эвакуировать в таких случаях личные автомобили граждан «Водоканал» не имеет права», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

В пресс-службе предприятия также сообщили, что к оставшимся без водоснабжения домам организован подвоз воды цистернами, о чём управляющие компании обязаны предупредить жителей. Сроки устранения аварии пока неизвестны, но обычно в таких случаях хватает одной рабочей смены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в другом районе Екатеринбурга часть жилых домов третий день остаётся без холодной воды. Авария по улице Машиностроителей на трубопроводе диаметром 400 миллиметров произошла ещё 25 февраля. Без воды остались жители порядка 20 домов.