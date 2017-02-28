Минобороны Южной Кореи приобрело для системы THAAD поле для гольфа
Сеул, 28 февраля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Южнокорейское министерство обороны официально приобрело земельный участок для расположения на нём американской противоракетной системы THAAD, сообщает Yonhap.
Уточняется, что на этой территории до сих пор располагалось поле для игры в гольф. Предоставившая земельный участок компания Lotte получила от государства территорию к востоку от южнокорейской столицы.
Напомним, решение о размещении американских систем ПРО на Корейском полуострове было объявлено в июле минувшего года. Поводом послужила деятельность Северной Кореи в сфере разработки ядерного оружия и баллистических ракет. В Южную Корею Соединённые Штаты планируют направить системы THAAD.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что Минобороны Южной Кореи планирует заключить договор с компанией Lotte о взаимном обмене территориями для размещения систем ПРО США.
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27 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что размещение американских комплексов ПРО на территории Южной Кореи не будет благоприятствовать миру и стабильности на Корейском полуострове. Пекин выразил свой протест.