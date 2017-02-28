Сеул, 28 февраля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Южнокорейское министерство обороны официально приобрело земельный участок для расположения на нём американской противоракетной системы THAAD, сообщает Yonhap.

Defensenews.com Противоракетная система THAAD

Уточняется, что на этой территории до сих пор располагалось поле для игры в гольф. Предоставившая земельный участок компания Lotte получила от государства территорию к востоку от южнокорейской столицы.

Напомним, решение о размещении американских систем ПРО на Корейском полуострове было объявлено в июле минувшего года. Поводом послужила деятельность Северной Кореи в сфере разработки ядерного оружия и баллистических ракет. В Южную Корею Соединённые Штаты планируют направить системы THAAD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что Минобороны Южной Кореи планирует заключить договор с компанией Lotte о взаимном обмене территориями для размещения систем ПРО США.

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27 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что размещение американских комплексов ПРО на территории Южной Кореи не будет благоприятствовать миру и стабильности на Корейском полуострове. Пекин выразил свой протест.