Москва, 28 февраля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В России в ближайшем будущем было бы целесообразно вернуться к системе страхования от безработицы. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин в интервью РБК.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Большинство стран живут в страховой системе (пособий по безработице), — говорит Топилин. — И страхование от безработицы у нас было — до 2001 г. Опять-таки это предмет обсуждения с бизнесом и с профсоюзами. Профсоюзы однозначно «за». Но вопрос — какой установить тариф».

По подсчетам Минтруда, даже 1% отчислений с фонда заработной платы хватит для обеспечения защиты тех, кто потерял работу. Топилин уточнил, что 1% страховых взносов с зарплат — это порядка 200 миллиардов рублей в год. А сейчас на пособия тратится только около 40 миллиардов рублей.

При этом министр труда добавил, что переход к страховой модели защиты от безработицы в РФ может произойти не сразу, а за пределами 2020−2022 г.

«Работодатели <…> считают, что страховая модель обеспечения граждан в случае потери работы более правильная, чем существующая, — сказал министр. — Но вопрос в том, где найти вот эту долю с тем, чтобы обеспечить замещение федеральных денег, которые сейчас идут на пособия, страховыми деньгами».