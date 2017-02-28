Лондон, 28 февраля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Палата лордов британского парламента ответила отказом на предложение обязать правительство вынести на общенациональный референдум итоговое соглашение о выходе королевства из состава ЕС. Об этом 28 февраля пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ранее группа членов верхней палаты парламента выступила с инициативой о внесении поправки к законопроекту о начале процедуры Brexit. Соответствующий документ наделяет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй правом применить 50 статью Лиссабонского договора.

Однако члены Палаты лордов высказались против выносения поправки на голосование.

Как ранее передавало ИА REGNUM, глава британского правительства Тереза Мэй намеревалась до конца марта текущего года дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода страны из Европейского союза. Предполагалось, что на процедуру потребуется около двух лет.

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