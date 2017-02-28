Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. В Сочи завершились Всемирные военные игры. Официальная церемония закрытия соревнований прошла накануне, 27 февраля. Награды были торжественно вручены победителям последнего дня соревнований. Следующие игры состоятся в Германии — представителям этой страны и был передан флаг Международного совета военного спорта. Поболеть за «своих» и увидеть своими глазами масштабный праздник военного спорта в Сочи приехали свыше 96 тыс. зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Cismsochi2017.ru Шорт-трек

Соревнования проходили по семи дисциплинам — шорт-треку, лыжным гонкам, биатлону, скалолазанию, ски-альпинизму, горным лыжам, спортивному ориентированию. Россия стала лидером по количеству завоеванных медалей лидер. Российская сборная команда завоевала 42 награды, из них 22 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. На втором месте в общем зачете Италия — у сборной восемь золотых наград, по шесть серебряных и бронзовых. На третьем месте — Франция, положившая в свою копилку шесть медалей высшей пробы, 12 серебряных пять бронзовых.

Первые медали российская сборная завоевала уже в день открытия. Этому не помешала и погода, которая в горах 24 февраля подарила и ветер, и туман, и снегопад. Спортивный настрой помог и в следующие дни.Всего в сочинских играх приняли участие около тысячи военнослужащих из 26 стран. Работали 400 профессиональных судей. В организации и проведении соревнований участвовали 500 волонтёров, в том числе сочинские городские добровольцы. Проектный менеджер CISM Гюльерме Киз подчеркнул, что Германии, которая готовится принять военные игры в 2021 году, будет сложно превзойти Россию по уровню организации этих международных соревнований.

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Игры в Сочи: Российская сборная стала лучшей в ориентировании на лыжах

«Порадовали военнослужащие ЦСКА на этих Играх, наши планы по медалям сбылись, — рассказал начальник управления физической подготовки Вооруженных Сил России полковник Олег Боцман. — Эти Всемирные военные игры — начало большой работы. Наши медалисты вернутся домой, на них будут смотреть, на них станут ровняться другие спортсмены и военнослужащие».Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры проходили в Сочи с 22 по 28 февраля. Всего было разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях.

Справка: Зимние Всемирные военные игры проводятся для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. С 1995 года проводятся летние Всемирные военные игры, а с 2010-го — зимние. За это время было шесть летних военных олимпиад и две зимние — в 2010 году в Аосте (Италия) и в 2013 году в Анси (Франция). Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной Ассамблее Международного совета военного спорта (CISM), состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.