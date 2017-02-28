Вашингтон, 28 февраля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В США сенатор Марко Рубио предложил переименовать улицу в Вашингтоне напротив российского посольства в честь убитого два года назад в Москве оппозиционера Бориса Немцова. Соответствующий законопроект внесен конгресс, говорится в заявлении на сайте Рубио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова

Улицу предлагается назвать «Борис Немцов Плаза». В заявлении отмечается, что за убийство политика в Москве никто не был призван к ответу. «Я буду продолжать работать над тем, чтобы лица, ответственные за убийство были привлечены к ответственности», — пишет сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в российской столице. По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев и Темерлан Эскерханов.

Они осуществили расправу над политиком за денежное вознаграждение в размере 15 млн рублей. В качестве одного из заказчиков и организаторов убийства называется Руслан Мухудинов.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходившей в Центре международной торговли в Москве, говоря о деле убийства Немцова, заявил, что поддерживает намерения следствия выявить всех причастных и виновных в произошедшем.

Убийство российского оппозиционера Бориса Немцова относится к категории тех преступлений, которые непременно должны быть раскрыты, сказал Путин.