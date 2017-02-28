Сеул, 28 февраля, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Южнокорейские спецслужбы обращались в Москву с просьбой перехватить людей, подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама — старшего брата лидера Северной Кореи. Россия отклонила эту просьбу, пишет газета «Чунан ильбо».

geralt Расследование

Уточняется, что в ходе расследования убийства корейца выяснилось, что четверо подозреваемых — граждан Северной Кореи — покинули Малайзию сразу после гибели Ким Чон Нама. Причём они вылетели в КНДР через Дубай (ОАЭ), Джакарту, Владивосток и Москву.

«Чтобы отрезать им путь в Пхеньян спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить их местонахождение», — сообщает издание.

Такое обращение со стороны южнокорейских властей в адрес Москвы прозвучало впервые. «Но российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила им покинуть страну», — сообщает издание.

Дипломатический источник, предоставивший эту информацию, пояснил, что у Москвы не было оснований удовлетворить обращение Сеула, тем более что подозреваемые — граждане Северной Кореи.

Напомним, Ким Чон Нам погиб в международном аэропорту столицы Малайзии. Предположительно, он был отравлен нервно-паралитическим веществом.

Представитель разведывательных органов Южной Кореи 27 февраля заявил, что убийство было организовано министерством безопасности и министерством иностранных дел Северной Кореи.