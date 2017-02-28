Москва, 28 февраля, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Признание Россией документов, выданных жителям Донецкой и Луганской народных республик, не должно стать тем обстоятельством, которое усложнит урегулирование кризиса в регионе. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Yann Главный зал ООН в Женеве

«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — пояснил Гранди.

Отвечая на вопрос о том, могут ли паспорта жителей ДНР и ЛНР стать чем-то вроде международных документов, так называемых нансеновских паспортов, Филиппо Гранди напомнил, что такие паспорта получали лица без гражданства и без документов. При этом нансеновский паспорт выдавала Лига Наций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Действительными, в том числе, признаются паспорта, документы об образовании и квалификации граждан, свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, свидетельства о смерти и перемене имен.

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