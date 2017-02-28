Вашингтон, 28 февраля, 2017, 07:58 — ИА Регнум. За организацией протестов в США против президента страны Дональда Трампа могут стоять бывший глава Белого дома Барак Обама и его люди. Об этом, как передает RT, заявил действующий глава государства.

Cnbc.com Протесты против Дональда Трампа

«Я думаю, что Обама стоит за этим (за организацией протестов в США), — сообщил президент. — Его люди определенно стоят за этим».

Трамп добавил, что утечки, направленные на дискредитацию руководства США, также могли организовать люди Обамы.

Напомним, экс-президент США Барак Обама в интервью изданию Politico в конце января сообщил, что протесты против указов главы Белого дома Дональда Трампа позволяют гражданам США реализовать свое конституционное право добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос.

Обама тогда заявил, что поддерживает подобную активность в обществе, так как «на кону стоят американские ценности».

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