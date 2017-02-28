Киев, 28 февраля, 2017, 07:55 — ИА Регнум.



Stanislavovich Украинский флот

Находящиеся в Крыму корабли ВМС Украины разбираются на запчасти, заявил глава Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в эфире украинского «5 канала».

Он обвинил российскую сторону в использовании трех крымских кораблей в качестве доноров запчастей. Таковыми, по его словам, являются большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь» и «Луцк». По данным Воронченко, запчасти от этих кораблей используются для восстановления российского БДК «Сирийский экспресс» и малых противолодочных кораблей.

Также Воронченко заявил, что Украина «должна обеспечить мирное плавание всех судов по Черному морю», в связи с чем украинские ВМС собираются «приобрести себе минно-тральный комплекс».

Напомним, что после крымского референдума в марте 2014 года, на котором большинство граждан высказалось за возвращение полуострова в состав России, часть кораблей ВМС Украины перешли под контроль РФ. В частности к ним относятся корабли «Константин Ольшанский», «Тернополь» и «Луцк».

Оставшиеся корабли, согласно договоренности между Украиной и Россией, должны были быть выведены из Крыма и переданы украинским ВМС. Однако после начала боевых действий Киева на территории Донбасса, Россия приостановила передачу Украине боевых кораблей.