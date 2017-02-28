Якутск, 28 февраля, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В Якутии изменён прогноз по увеличению госдолга республики до 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, через 3 года объём долгов региона собираются нарастить до 57,7 млрд рублей вместо 56,6 млрд, как планировалось ранее. Такие корректировки долговой политики республики были одобрены сегодня депутатами Госсобрания республики в рамках внесения поправок в бюджет на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдолг

Как пояснил министр финансов Якутии Валерий Жондоров, наращивание объёма госдолга связано с распределением РФ лимитов бюджетных кредитов на 2017 год. «В целях погашения долговых обязательств сумма привлечения бюджетных кредитов увеличена на сумм 2 млрд 789 млн рублей», — сообщил глава регионального финансового ведомства. Объём привлечения кредитов кредитных организаций будет уменьшен на эту же сумму, также заверил депутатов Жондоров.

Тем не менее новый бюджетный кредит делает необходимым перерасчёт верхнего предела госдолга республики. В итоге его размер, как предполагается, составит на 1 января 2018 года 51,9 млрд рублей, 2019-го — 55,5 млрд рублей, 2020 — 57,7 млрд рублей.

Выступая на заседании регионального парламента, глава Якутии Егор Борисов, подводя итоги двух месяцев 2017 года, констатировал, что ситуация с исполнением бюджета в регионе достаточно сложная. «С точки зрения экономики, может быть, у нас тенденции сохранятся, имеется в виду по физическому объёму, по крупным номенклатурным показателям в экономике, социальным индикаторам. Но по финансам с точки зрения исполнения бюджета сложности уже начинаются. Это мы предполагали, с учётом этого мы с вами корректируем (долговую политику — прим. ИА REGNUM ) не только из-за определённых взаимоотношений в нашу пользу с федеральным центром, но и по доходам республики в целом возникают определённые вопросы», — сказал глава Якутии. Он предупредил, что это не первая корректировка в течение года: «Мы должны быть готовы к разным развитиям событий и сценариям».

Как сообщало ИА REGNUM, озвучивая планы нарастить долг Якутии до 56,5 млрд рублей к концу 2019 года, Валерий Жондоров пояснял, что эта цифра уже близка к предельному размеру, разрешённому законодательством. Рассказывая о долговой политике региона, министр тогда не пояснял, как планируется рассчитываться по долгам.