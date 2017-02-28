Пекин, 28 февраля, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ри Кил Сонг прибыл в Пекин для переговоров. Это первый визит на столь высоком уровне с июня 2016 года, после того как Китай приостановил импорт угля из Северной Кореи в рамках санкций ООН. Об этом сообщает Reuters.

stephan Флаги Северной Кореи

Последний раз из высокопоставленных чиновников Северной Кореи Пекин посещал член политбюро правящей партии страны Ри Су Ен в июле 2016 года.

Повестка дня Ри Кил Сонга неизвестна, однако сообщается, что он должен провести встречи с высокопоставленными представителями КНР.

Напомним, 9 сентября 2016 года КНДР провела свои пятые и самые мощные ядерные испытания. Данный факт был решительно осужден Советом Безопасности ООН, который наложил на Пхеньян новые санкции, запрещающие импорт северокорейского угля.

Несмотря на то, что Китай считается союзником Северной Кореи, он присоединился к санкциям против Пхеньяна, что привело к некоторому охлаждению в отношениях между государствами, в частности, КНДР упрекнула Пекин в том, что он «пляшет под дудку» США.