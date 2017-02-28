Вашингтон, 28 февраля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. После реформы здравоохранения в США будет проведена налоговая реформа. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью изданию Breitbart News.

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По словам американского лидера, вопрос о сроках проведения реформы здравоохранения он затронет уже во вторник, 28 февраля, во время выступления перед Конгрессом.

«Мы обсудим медицинское страхование, — говорит Трамп. — Мы будем говорить об Obamacare, и что мы будем делать с катастрофой, известной как Obamacare, поскольку это полнейшая катастрофа».

«Мы также затронем вопрос налогов. Речь зайдет и об экономике вообще. Мы будем говорить о вооруженных силах и затратах на военных и о границе. Мы затронем большое число различных тем», — отметил Трамп, добавив, что он унаследовал настоящий «бардак».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа здравоохранения экс-президента США Барака Обамы считается главным его достижением на посту главы Белого дома. Данный закон (Obamacare) был первой попыткой реформирования медицинской системы с 1960-х годов.

Реформа предполагает медстрахование жителей США, а также выделение финансовых средств для малоимущих.

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