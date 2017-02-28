Киев, 28 февраля, 2017, 07:39 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Украинским правительством утверждён план возвращения под контроль Киева территорий ДНР, ЛНР и Крыма. С таким заявление выступил заместитель министра по делам неподконтрольных территорий Украины Георгий Тука в интервью телеканалу 112 Украина.

«Если иметь в виду тот сегмент, за который отвечает наше министерство, то да, концепция утверждена ВР [Верховной радой], мероприятия утверждены Кабинетом министров, именно этот план мероприятий получил полную поддержку всего мирового сообщества и вызвал такую бешеную истерику со стороны «Самопомичи», — сказал Тука.

По его словам, в Киеве этот план приняли два месяца назад. Уточняется, что о нём упоминал украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. Тука отметил, что украинский депутат (фракция «Блок Петра Порошенко») Сергей Куницын упоминал план по Крыму.

«Я говорю о восточных регионах, о территории Луганской и Донецкой областей. Сейчас мы такой же разрабатываем план мероприятий по Крыму», — заявил Тука. По его оценкам, окончательный документ будет готов в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Аваков заявил о наличии у Киева «конкретного плана» по возвращению Крыма и Донбасса. По утверждению украинского министра, план «совершенно не связан ни с малейшими уступками».

По словам Авакова, территории можно вернуть «дипломатическим путём», причём достаточно быстро. По мнению министра, сейчас для этого наступил нужный момент.