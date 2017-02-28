Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Мэрия Южно-Сахалинска назвала маскировку аварийных бараков фальшбаннерами, изображающими современные фасады, «комплексным благоустройством» и намерена эту практику продолжать, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Citysakhalin Маскировку аварийных бараков баннерами с изображением современных фасадов чиновники назвали Комплексным благоустройством

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«Это — обычная практика, которая применяется во многих городах страны. В скором времени оформление аварийных домов, предназначенных под снос, вот такими фасадными баннерами будет внесено в Правила благоустройства. Наша цель — комплексное благоустройство. Будем ремонтировать фасады, приводить к единому стилю вывески, заборы, рекламные конструкции. Особое внимание будет уделено домам, готовящимся к переселению и сносу. Часто не удается сразу расселить всех жильцов. Поэтому решили закрывать такие дома специальными фасадными баннерами. Чтобы они не выбивались из единого городского ансамбля», — сообщила на официальном сайте мэрии Южно-Сахалинска первый вице-мэр города Наталья Куприна.

В мэрии также уверяют, что материал баннера не мешает проникновению в здание света и воздуха: «Это прозрачная сетка».

Между тем, журналисты ИА Citysakhalin лично выезжали на место и убедились: материал баннера плотный, воздух и свет не пропускает.

Жильцы сообщили журналистам, что никто с ними проект такого «усовершенствования» фасада не согласовывал. Людям непонятно — кто будет нести дополнительные расходы на электроэнергию — после установки баннеров в квартирах темно даже днем. А еще жильцы аварийных бараков рассказали, что чиновники хотят переселить их в такие же «квартиры». Люди отказываются и «воюют» с чиновниками уже давно.

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Между тем производители специальных фасадных баннеров рекомендуют применять их совсем для других целей. Дело в том, что при реконструкции зданий и сооружений, представляющих историческую или культурную ценность, на ограде должно висеть изображение объекта. Если такой объект находится внутри города, строительные леса необходимо затягивать сеткой — чтобы на головы прохожим не сыпались пыль и строительный мусор. А можно все это совместить: на сетку наносится изображение объекта. Но ни один из производителей таких баннеров не рекомендует маскировать ими предназначенные под снос аварийные бараки.

Между тем официальные лица Южно-Сахалинска наперебой утверждают, что «маскировка аварийных бараков баннерами никак не связана с предстоящим визитом полпреда Юрия Трутнева». Который как раз и едет на Сахалин для обсуждения вопросов переселения из аварийного жилья, с которым в области большие проблемы.

Так, один из сотрудников городской управляющей компании «ЖЭУ-10», выполнявшей работы по маскировке бараков, сообщил, что баннеры призваны служить заслоном от бомжей — дома идут под снос, а лица без определенного места жительства очень любят самовольно селиться в таких строениях. «Но никто не собирается скрывать проблемы под показным благолепием», — горячо уверял ответственный работник, сообщило ИА Сахалининфо.

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ИА REGNUM уже сообщало, что только за 2016 год прокуроры Сахалинской области выявили более 800 нарушений в сфере реализации программы переселения граждан из аварийного жилья: бюджетные миллионы разворовываются, чиновники не вносят нуждающихся в списки, не признают древние бараки аварийными.