Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Диалог по нормализации отношений между Белградом и отделившимся от Сербии краем Косово и Метохия оказался под угрозой срыва из-за необъективности Евросоюза, выступающего в качестве посредника в переговорном процессе. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая, а заседании Совета безопасности, посвящённом косовскому урегулированию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

moritz320 Евросоюз

«Становится понятным, почему диалог Белграда и Приштины, который и так уже длительное время пробуксовывал, оказался под угрозой срыва. К этому приводит, прежде всего, необъективное отношение посредника — Евросоюза, который не оказывает должного влияния на косовоалбанскую сторону в плане реализации достигнутых договорённостей. Прежде всего, в фундаментальном вопросе — о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово», — сказал Сафронков.

«Разговоров и заявлений о национальном примирении, создании в Косово мультиэтнического общества очень много, но практических шагов никто не видит», — отметил представитель России, подчеркнув, что до настоящего времени остаются нерешёнными вопросы обеспечения прав косовских сербов в политической, экономической, социальной и религиозных сферах.

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Сафронков добавил, что «эффективность диалога подрывается и тем обстоятельством, что некоторые страны, поддерживающие его на словах, ведут двойную игру». «Поощряют односторонние обращения Косово в международные структуры с заявками на членство, подталкивая другие государства к признанию так называемого косовского суверенитета. Вновь зазвучавшие из Приштины заявления о намерении добиваться членства в Совете Европы, Интерполе и ЮНЕСКО являются откровенно провокационными», — заявил российский дипломат.

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Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

19 апреля 2013 года в Брюсселе было подписано соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Согласно документу, власти Сербии признают действительность на всей территории Косово и Метохии полномочий и прав полиции Косово и его министерства внутренних дел, судебной и административной систем. Северные районы края, населённые сербами, были фактически переданы из-под юрисдикции Белграда во власть албанских властей Косово.

25 августа 2015 года в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Белград и Приштина заключили ряд новых соглашений, важнейшим из которых стало согласование принципов создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово с широкими полномочиями. Однако под давлением албанских радикалов власти Косово приостановили выполнение соглашения.

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В настоящее время в ходе периодических консультаций сербская сторона тщетно добивается от косовского руководства исполнения достигнутых договорённостей. Тем временем на Белград оказывается давление со стороны США и Евросоюза, представители которого прямо дали понять, что Сербия не будет принята в ЕС без признания суверенитета Косово.

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