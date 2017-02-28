Киев, 28 февраля, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Обрушение части моста на Шулявском путепроводе в Киеве произошло из-за того, что мост «устал от времени». Другая причина — нарушение правил эксплуатации. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт телеканал ICTV.

Путепровод

«Аварийным он не признан,… но мы видим, что он устал от времени, с одной стороны, с другой стороны, были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы [малые архитектурные формы, ларьки — прим. ред], где был пожар в этом месте», — заявил Кличко.

Дальнейшие действия киевских властей зависят от того, какой вердикт вынесут эксперты, изучающие ситуацию. Возможно, мост придётся перекрыть полностью.

«Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты», — сказал Кличко.

Кличко заверил, что в результате ЧП никто не пострадал, передаёт телеканал 112 Украина.

«Пострадавших сейчас нет и, надеюсь, что не будет», — заявил мэр Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение одной из секций моста в Киеве произошло примерно в 20:30 по местному времени. Повреждены автомобили, припаркованные под секцией моста. На соседних улицах было перекрыто движение автотранспорта.