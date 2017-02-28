Риверсайд, США, 28 февраля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Двухмоторный самолет Cessna 310, направлявшийся в город Сан-Хосе (Калифорния, США), потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта в Риверсайде. Самолет упал на жилой район, передает Associated Press.

Freeman380 Легкомоторный самолёт

По предварительным данным, на борту частного воздушного судна находились четыре человека. Самолет упал с полными топливными баками, два жилых дома на месте крушения оказались охвачены огнем.

На текущий момент известно об одном погибшем, пять человек получили ранения. Причина крушения самолета пока не известна, к расследованию обстоятельств катастрофы приступило Федеральное авиационное управления США.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале легкомоторный самолет врезался в здание торгового центра вблизи аэропорта Эссендон на окраине Мельбурна (Австралия), начался пожар. В результате здание торгового центра получило серьезные повреждения. На борту самолета могли находиться пять человек.