Улан-Удэ, 28 февраля, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Александр Чепик покидает пост заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 февраля, в республиканском правительстве.

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Врио главы Бурятии Алексей Цыденов сообщил об увольнении Чепика «по собственному желанию» на планерном совещании. Он также отметил, что Чепик переходит на другую работу «c повышением».

Кроме того, Александра Чепика решили наградить медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Цыденов подчеркнул, что чиновник «внес значительный вклад в развитие региона».

Добавим, сам Александр Чепик подтвердил информацию об увольнении. «Дорогие друзья! В связи с переходом на другую работу я покидаю пост заместителя председателя Правительства РБ по экономическому развитию, на котором трудился с 2007 года», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии 7 февраля текущего года, после того как Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года, покинул свой пост.

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Справка: Александр Чепик родился 13 июля 1974 года в городе Рыбное Рязанской области. В 1996 году окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит, экономист». В разные периоды своей жизни жил и работал на различных должностях, в том числе руководящих, в Рязанской области, в Тульской области, в Подмосковье, а также в Москве.

В Бурятии в должности зампреда по экономическому развитию координировал деятельность министерства экономики региона, министерства имущественных и земельных отношений, министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства природных ресурсов, Республиканской службы по тарифам, Республиканского агентства по государственным закупкам.