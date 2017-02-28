Вашингтон, 28 февраля, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник, 27 февраля с китайским государственным советником Ян Цзечи. Встреча, проходившая в Белом доме, была направлена на улучшение двустороннего сотрудничества на высшем уровне между двумя странами, сообщает 28 февраля «Жэньминь жибао».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Во время встречи, Ян Цзечи прежде всего выразил приветствие Дональду Трампу от имени председателя КНР Си Цзиньпина, в то время как американский президент попросил Яна передать ответное приветствие главе КНР.

Ян отметил, что председатель Си не так давно имел важный телефонный разговор с президентом Трампом, который открыл перспективы для дальнейшего развития двусторонних отношений на новом этапе.

Следуя духу телефонного разговора и придерживаясь принципов бесконфликтности, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, Китай намерен усилить обмен с США по всем направлениям, а также расширить координацию и взаимодействие с США по региональным и глобальным вопросам, учитывая базовые интересы и опасения друг друга, заявил Ян, заверяя, что стабильное и здоровое развитие двусторонних связей принесет выгоду народам обеих стран и всему миру.

Трамп, в свою очередь, заявил, что он был крайне рад иметь столь важный диалог с председателем Си. Он также отметил, что США высоко ценит отношения с Китаем и видит одной из своих ключевых целей улучшение взаимосвязей на высшем уровне, усиление взаимодействия во всех сферах и улучшение координации и сотрудничества по региональными и глобальным проблемам.

Вице-президент Майк Пенс и главный советник президента Джаред Кушнер также приняли участие в переговорах.

Кроме того, Ян также провел отдельные встречи с ключевыми американскими официальными лицами, включая Кушнера, главного стратега Белого дома Стива Бэннона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, в рамках которых официальные лица обменялись взглядами на развитие китайско-американских отношений.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о планируемом официальном двухдневном визите высокопоставленного китайского дипломата в США. По мнению некоторых китайских экспертов, одной из целей визита является подготовка к грядущему июльскому саммиту G20 в Гамбурге, где может состояться первая встреча лидеров США и Китая. Стоит также отметить, что двусторонние китайско-американские отношения были омрачены первыми действиями избранного президента США после его инаугурации, которые рассматривались Китаем как угрожающие его политическим и экономическим интересам.