Москва, 28 февраля, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 27 февраля провели шесть гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

«В районах Балад, Харш-аль-Шабаль, Аль-Зебдия и Шейх Максуд, в школах в районах Хребель и Халидия произведена передача жителям 0,94 тонны хлеба и 4,8 тонны бутилированной питьевой воды», — говорится в документе.

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Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,74 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,3 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство страны подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня в Сирии не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.