Куала-Лумпур, 28 февраля, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Полиция Малайзии заявила о двух фирмах, которые могли незаконно передавать оружие Северной Корее, сообщает Reuters.

Roman Harak Детский рисунок

По словам начальника полиции Халида Абу Бакара, деятельность двух компаний, International Global System и International Golden Services, в настоящий момент тщательно расследуется.

«Мы также приняли все необходимые меры для соблюдения международных правил в отношении связанных с ними санкций», — говорится в заявлении начальника полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Совет Безопасности ООН сделал заявление, в котором осудил действия КНДР по обходу санкций, введенных в отношении азиатской республики и включающих эмбарго на поставки оружия.

Кроме того, сегодня в Вашингтоне прошла встреча должностных лиц из США, Южной Кореи и Японии — одним из рассматриваемых вопросов был поиск возможностей «ограничения источников доходов, используемых для оружейных программ Северной Кореи».

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