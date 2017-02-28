Москва, 28 февраля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Союз автошкол Москвы намерен обратиться к главе ГИБДД России Виктору Нилову с предложением изменить программы обучения будущих водителей и ужесточить требования к автомобилистам, пишет 28 февраля газета «Известия».

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Как рассказал изданию председатель Союза автошкол Александр Ачкасов, одна из инициатив состоит в том, чтобы обязать всех водителей возить с собой медицинские справки и предъявлять их по требованию инспектора ГИБДД.

В настоящее время такой документ необходим лишь при получении прав и при их замене раз в десять лет. При этом срок действия самой справки составляет один год, а следовательно, водитель следующие девять лет может спокойно обходиться без неё, поясняют в союзе.

Ещё одно предложение предусматривает введение особого статуса для начинающих автомобилистов. В первые два года водитель сможет иметь только временные права, которые будут накладывать на него ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям.

При этом должен быть выработан механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное с учётом допущенных начинающим водителем нарушений, исходя из степени их опасности для окружающих.

«Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены», — пояснил глава Союза автомобилистов.