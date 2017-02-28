Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2017, 06:36 — ИА Регнум. В селе Запорожье на Камчатке 52-летний водитель снегохода, ехавший в пургу по дороге, врезался на скорости во фронтальный погрузчик и погиб от полученных травм на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона.

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По факту ДТП началась проверка. «Её ведут сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства. Пока известно, что в условиях плохой видимости из-за метели, мужчина ударился о погрузчик. Им управлял 45-летний рабочий одного из местных предприятий, который не пострадал», — сообщили в полиции.

Там отметили, что ДТП произошло на техническом проезде, который ведет к одному из предприятий. Местные СМИ сообщают, что водители погрузчика и снегохода трудились в одной рыбной фирме. Погибший, по разным данным, был либо матросом, либо капитаном одного из судов.

ИА REGNUM уже сообщало, что Камчатку накрыл снежный циклон, который испортил погоду практически во всех районах края. Атмосферный вихрь принес сильный мокрый снег и ветер.