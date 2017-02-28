Манила, 28 февраля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), странам Азии нужны огромные инвестиции для поддержания экономического роста, передает Associated Press.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Согласно докладу АБР, который опирается на анализ экономики 45 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, резкий рост развития инфраструктуры стимулировал экономический рост развивающихся стран, сокращение бедности и улучшение жизни людей в последние годы. Однако в регионе все еще остается значительный разрыв уровня развития инфраструктуры и уровня жизни, что может затормозить экономику.

Так, более 400 млн человек в этих странах до сих пор не получают электроэнергии, 300 млн не имеют доступа к безопасной питьевой воде и около 1,5 млрд человек лишены основных санитарных условий.

Кроме того, во многих «отстающих» странах Азии отсутствуют достаточно крупные порты, железные дороги и дороги, которые могли бы соединить их с более крупными игроками на внутреннем и мировом рынках.

Для преодоления этого «разрыва» необходимы огромные инвестиции — по подсчетам АБР, они должны составлять не менее $1,7 трлн в год и около $26 трлн до 2030 года.

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