АБР: Странам Азии нужны инвестиции в размере $1,7 трлн в год
Манила, 28 февраля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), странам Азии нужны огромные инвестиции для поддержания экономического роста, передает Associated Press.
Согласно докладу АБР, который опирается на анализ экономики 45 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, резкий рост развития инфраструктуры стимулировал экономический рост развивающихся стран, сокращение бедности и улучшение жизни людей в последние годы. Однако в регионе все еще остается значительный разрыв уровня развития инфраструктуры и уровня жизни, что может затормозить экономику.
Так, более 400 млн человек в этих странах до сих пор не получают электроэнергии, 300 млн не имеют доступа к безопасной питьевой воде и около 1,5 млрд человек лишены основных санитарных условий.
Кроме того, во многих «отстающих» странах Азии отсутствуют достаточно крупные порты, железные дороги и дороги, которые могли бы соединить их с более крупными игроками на внутреннем и мировом рынках.
Для преодоления этого «разрыва» необходимы огромные инвестиции — по подсчетам АБР, они должны составлять не менее $1,7 трлн в год и около $26 трлн до 2030 года.
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