Чита, 28 февраля, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Товарный поезд с углём сошёл с рельсов в Читинском районе Забайкальского края, в результате чего оказались задержаны три пассажирских рейса. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Авария произошла в ночь на 28 февраля на 6129-м километре Забайкальской железной дороги на перегоне Атамановка-Кручина.

По предварительным данным, произошёл сход 20 вагонов с углём. В результате оказалось повреждено 800 метров пути в обоих направлениях и три контактных опоры электросети.

Из-за аварии задержаны пассажирские поезда «Благовещенск-Чита», «Хабаровск-Москва» и «Приаргунск-Чита». Сообщается, что для пассажиров на станции Карымской организовано питание. Также потребовалась помощь психологов МЧС по Забайкальскому краю.

Организована перевозка в Читу пассажиров рейса из Благовещенска. Для этого задействованы четыре автобуса РЖД. «Первыми будут доставлены пассажиры с детьми и вылетающие из Читы авиатранспортом», — уточнили в пресс-службе.

На месте аварии работает оперативная группа МЧС. Задействованы три восстановительных поезда, прибывших со станций Борзя, Чита, Шилка. Обстоятельства произошедшего выясняются.