Триполи, 28 февраля, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Филиппинские врачи, освобожденные из плена террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ливийском Сирте, дали интервью журналистам Reuters.

DarkoStojanovic Врач

Граждане Филиппин — семь женщин, один мужчина и 10-месячный ребенок — были в плену ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирте с начала 2015 года. По словам заложников, они остались в живых только потому, что были мусульманами и медицинскими работниками.

«Когда они узнали, что мы являемся мусульманами, они выпустили нас, — сообщила одна из бывших заложниц, — но при строгом условии, что мы будем работать в качестве медсестер в их больнице и будем обучать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) неотложной медицинской помощи».

По словам бывшей заложницы, «это было ужасное время».

«Каждый день мы жили в страхе, — говорит женщина. — Мы не знали, что произойдет дальше. Они угрожали убить нас, если мы покинем Сирт».

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение в Сирте в начале декабря прошлого года. Тогда же были освобождены филиппинские медработники и многие другие иностранные граждане.

После освобождения граждане Филиппин провели несколько месяцев в Мисурате и сейчас находятся в Триполи, где ожидают репатриации на родину.

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