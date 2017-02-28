Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Авиасообщение Камчатки с другими регионами, которое оказалось прервано из-за циклона, восстановлено. Аэропорт Петропавловск-Камчатский возобновил работу в прежнем режиме, передаёт телеканал RT.

Mil.ru Камчатский аэродром

Как отметили в диспетчерской службе аэропорта, на данный момент завершена расчистка взлётно-посадочной полосы от большого количества выпавшего снега.

«Аэропорт готов принимать и выпускать самолёты», — сообщил представитель в воздушной гавани.

Как передавало ИА REGNUM, из-за обрушившегося на Камчатский край тихоокеанского циклона оказалось нарушено воздушное сообщение с полуостровом. Из-за метели и гололедицы также осложнилась ситуация на дорогах Камчатки.

В Петропавловске-Камчатском в связи с непогодой были отменены школьные занятия первой и второй смены.