Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Москва считает недопустимым преобразование Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы в нарушение резолюции Совета безопасности ООН и без учёта мнения Белграда и косовских сербов. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая, а заседании Совета безопасности, посвящённом косовскому урегулированию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) SUHEJLO Силы безопасности Косово

«Считаем недопустимым создание на подмандатной ООН территории косовоалбанских вооружённых сил. Такие действия противоречат резолюции СБ ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории Косово исключительно многонациональных сил под международным контролем», — сказал Сафронков.

Представитель России подчеркнул, что «при решении любых вопросов, касающихся Сил безопасности Косово, необходимо учитывать мнение Сербии и косовских сербов».

«Бесспорным приоритетом должно оставаться обеспечение безопасности сербской общины Косово, ответственность за которую несут как косовоалбанские власти, так и находящиеся в крае международные структуры. В частности, «Силы для Косово» (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО — ИА REGNUM ), в мандате которых прописаны соответствующие положения», — подчеркнул Сафронков.

Напомним, парламент в Приштине 14 февраля принял резолюцию о преобразовании Сил безопасности Косово в Вооружённые силы. Согласно документу правительство Косово получает полномочия начать подготовку стратегии формирования Вооружённых сил с тем, чтобы представить её на утверждение парламенту.

Решение о создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято ещё в марте 2014 года. Как предполагается, армия Косово будет состоять из 5 тысяч солдат регулярных войск и 3 тысяч резервистов.

Ранее власти в Приштине заявляли, что проект имеет «весьма широкую поддержку мощных международных союзников».