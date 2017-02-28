Барнаул, 28 февраля, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Сотрудников дорожно-патрульной службы наградили за активное участие в ликвидации ЧС на автодорогах Алтайского края в январе 2017 года, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Сотрудников дорожно-патрульной службы наградили за активное участие в ликвидации ЧС на автодорогах

Судя по многочисленным благодарностям граждан, при оказании своевременной помощи особо отличились инспекторы Андрей Иванов и Владимир Черных. Именно им губернатор Александр Карлин вручил медали «За честь и мужество». Такой же награды удостоился начальник отдела организации дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник полиции Владислав Перцев.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Сотрудников дорожно-патрульной службы наградили за активное участие в ликвидации ЧС на автодорогах

Еще двое сотрудников ведомства — замкомандира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Александр Вязов и инспектор отдельной Дмитрий Семенов получили почетные грамоты Правительства Алтайского края.

Светлана Шаповалова Снежный плен. Дорога в Алтайском крае

Как уже сообщало ИА REGNUM, почти весь первый месяц нового года на Алтае бушевали метели. В конце января 2017 года, несмотря на предупреждения об ухудшении погоды, десяткам автомобилистов и пассажиров пришлось пережить часы настоящего снежного «Армагеддона». По данным разных ведомств (МВД и МЧС), вызволять из беды пришлось около 500 человек.