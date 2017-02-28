США, Япония и Южная Корея «ищут средство» против КНДР
Вашингтон, 28 февраля, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Должностные лица из США, Южной Кореи и Японии встретились в Вашингтоне по вопросу противодействия Северной Корее, передает Reuters.
Согласно совместному заявлению, опубликованному Белым домом, одним из рассматриваемых вопросов был поиск возможностей ограничения источников доходов КНДР.
«Чиновники рассмотрели возможные меры… в том числе средства для дальнейшего ограничения источников доходов, используемых для оружейных программ Северной Кореи», — говорится в заявлении.
Напомним, КНДР находится под санкциями ООН за ядерные испытания с 2006 года. Испытания Северной Кореи регулярно становятся причиной созыва Совета Безопасности ООН, осуждения азиатской страны со стороны всех стран мира и принятия все новых санкций.
Однако КНДР не намерена прекращать свою ядерную программу и готовится к изготовлению баллистической ракеты, способной достичь берегов США.