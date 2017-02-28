Вашингтон, 28 февраля, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Должностные лица из США, Южной Кореи и Японии встретились в Вашингтоне по вопросу противодействия Северной Корее, передает Reuters.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Согласно совместному заявлению, опубликованному Белым домом, одним из рассматриваемых вопросов был поиск возможностей ограничения источников доходов КНДР.

«Чиновники рассмотрели возможные меры… в том числе средства для дальнейшего ограничения источников доходов, используемых для оружейных программ Северной Кореи», — говорится в заявлении.

Напомним, КНДР находится под санкциями ООН за ядерные испытания с 2006 года. Испытания Северной Кореи регулярно становятся причиной созыва Совета Безопасности ООН, осуждения азиатской страны со стороны всех стран мира и принятия все новых санкций.

Однако КНДР не намерена прекращать свою ядерную программу и готовится к изготовлению баллистической ракеты, способной достичь берегов США.