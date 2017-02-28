Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Южно-Сахалинск готовится к визиту полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева: местные власти в спешном порядке завешивают гнилые бараки в центре города баннерами, изображающими новостройки, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Citysakhalin Работа кипит — Потемкинский проспект «строится»!

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Несчастным жильцам ветхих бараков, которые гордо именуются теперь «Проспектом мира», до отъезда полпреда Трутнева придется обходиться без солнечного света и свежего воздуха — в баннерах-то окна нарисованные. Нашелся лишь один смелый жилец, который рискнул прорезать прочный воздухонепроницаемый баннер и слегка приоткрыть форточку.

ИА Citysakhalin Готово! Вместо ветхого барака — современный дом из красного кирпича!

«Сахалинская область успешно вошла в перечень регионов, в которых красят траву, укладывают асфальт в снег, а также маскируют бараки к приезду высокопоставленных чиновников. В программу визита на Сахалин полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева входит посещение совхоза Корсаковский и обсуждение вопросов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», — сообщило ИА Citysakhalin.

Предыдущее совещание по вопросам переселения сахалинцев из ветхого и аварийного жилья с участием полномочного представителя президента проходило в Южно-Сахалинске летом 2015 года.

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Жители островной столицы уже оставляют комментарии в социальных сетях по поводу беспрецедентной «инновации» чиновников:

«Что-то масштаб маленький. Взяли бы, да этажность увеличили. А еще на улице Физкультурной надо бы дорогу нарисовать, с макетами машин. А вот к приезду Трутнева, мне просто интересно, будет он кому-нибудь из местного начальства вопрос про любовь к городу задавать?».

«Еще один плевок в сторону жителей города».

«Вот позоруха!».

«Нормально! Еще бы зеленой краской газон вокруг пролить и будет самое то!».

Интересно: заинтересует ли правоохранительные органы Сахалинской области источник финансирования «Потемкинского проспекта»? Ведь не бесплатно же огромные баннеры изготовили?

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ИА REGNUM уже сообщало, что во время визита в Южно-Сахалинск в 2016 году глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко была шокирована чудовищным состоянием города, который является столицей самого бюджетообеспеченного региона страны. Между тем, деньги на строительство жилья для переселенцев из ветхих и аварийных бараков из бюджета выделяются. Однако не всегда эти деньги тратятся по назначению — только за 2016 год сахалинские прокуроры выявили более 800 нарушений в сфере реализации программы переселения.