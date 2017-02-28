Пекин, 28 февраля, 2017, 04:42 — ИА Регнум. После начала маркетинговой программы, посвящённой Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в Пекине 2022 года, представители Международного олимпийского комитета (МОК) выразили свою уверенность в её успехе, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа».

Peter23 Стадион в Пекине

»Олимпийский бренд и рынок Китая занимают очень мощные позиции в рамках маркетинговой платформы. Поэтому, я полагаю, что её стоимость может быть очень высока. В долларовом эквиваленте, я думаю, больше миллиарда», — заявил руководитель телевизионной и маркетинговой службы МОК Тимо Люмме.

Маркетинговая программа будет централизованно разработана и применена в Пекине к 2022 году организационным комитетом при мобилизации средств и ресурсов в целях поддержки подготовки и проведения Олимпийских и Параолимпийских зимних игр в Пекине.

«Приоритет маркетинговой программы заключается в мобилизации достаточного количества средств и ресурсов, чтобы быть уверенными, что мы не столкнемся с нехваткой финансирования», — заявил генеральный секретарь организационного комитета Хань Цзыжун.

Напомним, что 31 июля 2015 года МОК выбрал столицей Зимних Олимпийских игр 2022 года город Пекин. 24-е по счёту зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.