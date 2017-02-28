Конакри, 28 февраля, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Президент Гвинеи Альфа Конде уволил троих министров после акций протеста учителей, которые переросли в кровавые столкновения с полицией, передает Reuters.

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Согласно указу президента, должностей лишились министр доуниверситетского образования Ибрахима Курума, министр гражданской службы Секу Курума и министр окружающей среды Кристин Сагно.

По неофициальной информации, Ибрахима и Секу Курума были непосредственно связаны с организацией акций протеста учителей.

Напомним, учителя в Гвинее начали забастовку в начале февраля в связи с решением правительства о сокращениях и снижении зарплат в системе образования. Позднее для поддержки учителей на улицы вышли школьники и студенты.

На прошлой неделе демонстранты столкнулись с жандармами в нескольких районах столицы. Для подавления беспорядков полиция применяла слезоточивый газ и спецсредства, пятеро участников акций были убиты, несколько десятков получили ранения.

В настоящий момент между правительством и крупнейшими профсоюзами учителей Гвинеи заключено «мирное соглашение».