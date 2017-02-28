Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2017, 05:24 — ИА Регнум. На Камчатке из-за плохой погоды, вызванной влиянием мощного снежного циклона, прервано ависообщение полуострова с материком, а самолеты — единственный вид транспорта, на котором можно добраться до региона или покинуть его. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном аэропорту края, еще утром воздушная гавань была готова принимать самолеты, но потом погода ухудшилось и было принято решение закрыть аэропорт.

Torange.biz Нелетная погода

«Мы не работаем ориентировочно до 12.00 местного времени (03.00 мск). Техника занята на расчистки территории от снега», — сказали в аэропорту.

Тем временем, в мэрии Петропавловска корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что из-за плохой погоды отменены занятия в первой и второй сменах для всех классов во всех школах краевого центра. Здесь стоит отметить, что социальные сети на Камчатке сегодня утром взорвались возмущенными комментариями родителей некоторых школьников. И все из-за того, что сначала мэрия сообщила об отмене занятия только для начальной школы, а потом, когда уроки во многих образовательных учреждениях уже начались, заявили и об отмене занятий во всей первой смене.

«И что делать? Я уже на работе, ребенок в школе. Куда бежать?», — возмущаются одни. «Пусть теперь администрация берет вездеход и развозит детей по домам!», — предлагают другие. «Чиновники взяли и подставили родителей и детей!», — пишут третьи. Многие остальные комментарии содержат большое количество нецензурной лексики.

При этом власти камчатской столицы рапортуют о том, что общественный транспорт в городе работает по всем маршрутам. Однако люди в социальных сетях сообщают, что автобусы ходят с большими перерывами, а некоторые и вовсе застревают на дороге.

Чиновники также уверяют, что снегоочистительная техника работает на дорогах. Водители при этом отмечают, что центральные трассы действительно почищены, но полосы заужены, а в межквартальных проездах техники почти никто не видел.

По словам синоптиков, циклон еще несколько дней будет влиять на Камчатку. Основной его удар пришелся по Петропавловску минувшей ночью, сегодня атмосферный вихрь пойдет на север региона.