Пекин, 28 февраля, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Китай и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в рамках инициативы «пояса и пути», сообщает 27 февраля китайское информационное агентство «Синьхуа».

(сс) cegoh Сингапур

Глава МИД КНР Ван И встретился в Пекине со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном в кулуарах серии встреч, посвященных стратегическому сотрудничеству между двумя странами.

Ван призвал обе стороны усилить сотрудничество в рамках инициативы «пояса и пути», а также углубить региональную интеграцию, выстраивая при этом более тесные связи между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ван также выразил надежду, что Сингапур сыграет конструктивную роль в развитии отношений между Китаем и АСЕАН, продвигая идеи мира, стабильности и процветания.

Ничто не имеет столько важного значения для Сингапура, как тесные отношения с Китаем, полагает Балакришнан, добавляя, что видит свою страну долгосрочным стратегическим партнером Поднебесной.

Сингапур, по словам Балакришнана, рад приветствовать китайские компании в рамках продвижения программы строительства высокоскоростной магистрали между Куала Лумпуром и Сингапуром.

Кроме того, Балакришнан заявил, что Сингапур останется тесным союзником Китая в вопросе поддержания мира и стабильности в районе Южно-Китайского моря.