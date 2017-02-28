Вашингтон, 28 февраля, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Сенат США одобрил назначение Уилбура Росса на должность нового министра промышленности и торговли, передаёт The Hill.

Уилбур Росс

В ходе голосования вечером 27 февраля кандидатуру бизнесмена поддержали 54 сенатора, что больше минимально необходимого числа голосов.

79-летний Уилбур Росс известен как специалист по проблемным активам и реструктуризации предприятий. Сторонники будущего министра говорят, что Росс сохранил тысячи рабочих мест в США, спасая многие компании от банкротства.

По данным журнала Forbes, состояние бизнесмена составляет 2,5 млрд долларов. Больше всего средств Росс вкладывает в инвестирование угольных предприятий, сталелитейной промышленности и в телекоммуникационные компании.

Напомним, ранее в феврале Сенат США утвердил бывшего сотрудника Goldman Sachs Стивена Мнучина на должность министра финансов.

Читайте также:

Будущий министр торговли США назвал китайскую экономику протекционистской

Будущий министр торговли США заработал состояние за счёт «офшорных» рабочих