Стамбул, Турция, 28 февраля, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Ранее задержанный в Турции корреспондент Die Welt официально помещен в тюрьму в ожидании суда, передает Reuters.

(сс) George Hodan Арест

Суд в Стамбуле санкционировал арест Дениза Юцеля и поместил его в тюрьму в ожидании судебного разбирательства по существу обвинений. Корреспонденту предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию и поддержке террористической организации.

Напомним, корреспондент Die Welt Дениз Юцель, имеющий гражданство Турции и Германии, был задержан в Турции в середине февраля по подозрению в причастности к экстремистской организации, воровству данных и террористической пропаганде.

Коллеги считают, что Юцель арестован в связи с публикацией о хакерской атаке в отношении министра энергетики Турции Берата Албайрака, зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.