Пекин, 28 февраля, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Ожидается, что общая протяженность китайских железных дорог вырастет на 30 000 километров к 2020 году. Общие инвестиции в транспортную сферу в этот период могут достигнуть 15 трлн юаней, сообщил министр транспорта КНР Ли Хяопэн на пресс-конференции при Госсовете, сообщает 27 февраля газета «Жэньминь жибао».

PublicDomainPictures Китайская железная дорога

Кроме того, треть всех новых дорог будут составлять высокоскоростные магистрали. Ли также отметил, что протяженность всех дорог Китая достигнет 320 000 км в течение 13-го пятилетнего плана к 2020 году. Также страна построит более 300 пристаней в добавок к 50 гражданским аэропортам.

Согласно общему плану развития транспорта, общий объем инвестиций за 13-й пятилетний план может достигнуть 15 трлн юаней (2,18 трлн долл. США). Порядка трех четвертей этой суммы будет направлено на развитие железнодорожных и автодорожных сетей. Только в 2017 году ожидается более 800 млрд юаней инвестиций в железные дороги страны. К 2020 году Китай построит современную, безопасную, эффективную и экологическую транспортную систему, сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что китайские власти планируют осуществить 35 новых проектов, которые стартуют в 2017 году в рамках государственного плана расширения железнодорожной сети.