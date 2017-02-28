Владивосток, 28 февраля, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Одиннадцать компаний из Владивостока заявили о готовности оснащать подержанные иномарки системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Необходимое количество терминалов на Дальний Восток планируют поставлять два предприятия. Такое заявление сделал и.о. гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minsvyaz.ru Эра Глонасс

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Согласно последним данным, два отечественных производителя устройств вызова экстренных оперативных служб — «Сантэл-Навигация» и Fort Telecom — будут поставлять в ДФО необходимое количество терминалов. Вместе с тем подтверждена готовность 11 компаний из Владивостока оснащать ввозимые территорию России подержанные машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В таможне Владивостока сообщили, что с 17 по 27 февраля паспорта технических средств (ПТС) на иномарки, которые не оборудованы «ГЛОНАСС», получила 1,1 тысяча человек. Часть автомобилей находится в процессе таможенного оформления.

«В Приморье продолжает действовать временный мораторий на новый таможенный регламент, — отмечают специалисты. — Ежедневно таможенные посты принимают более 100 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, решение Таможенного союза об обязательном оснащении всех транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории стран ЕАЭС, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу с 1 января 2017 года. К середине февраля на таможенных складах в Приморском крае и Японии скопилось около 1,5 тысячи иномарок.

На днях губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что упрощённый порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки будет принят в ближайшее время. Для этого изменения внесут в технический регламент Таможенного союза, без которых под удар попадает малый и средний бизнес.