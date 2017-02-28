Вашингтон, 28 февраля, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Госдепартамент США опубликовал в своём официальном микроблоге в Twitter поздравление создателям иранского фильма «Коммивояжёр», который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», передаёт агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Коммивояжер». Реж. Асгар Фархади. 2016. Иран, Франция Семейная драма

Отмечается, что на странице Госдепартамента появилось сообщение на персидском языке с поздравлениями режиссёру Асгару Фархади и иранскому народу. Однако вскоре оно было удалено.

Представитель внешнеполитического ведомства США пояснил агентству, что поздравительный твит было решено удалить, чтобы «избежать ошибочного представления о том, что правительство США поддерживает замечания, которые прозвучали в благодарственной речи».

Как передавало ИА REGNUM, режиссёр Асгар Фархади заявил, что не поедет в США для участия в церемонии вручения премий американской киноакадемии, даже если для него как гражданина Ирана сделают исключение и впустят на территорию Соединённых Штатов.

Награду за режиссёра получила американка иранского происхождения, первая женщина космический турист Ануши Ансари. В благодарственной речи, которую она зачитала, Асгар Фархади раскритиковал миграционный указ президента США Дональда Трампа.

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