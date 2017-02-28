Госдеп США удалил свое поздравление с «Оскаром» иранцу Асгару Фархади
Вашингтон, 28 февраля, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Госдепартамент США опубликовал в своём официальном микроблоге в Twitter поздравление создателям иранского фильма «Коммивояжёр», который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», передаёт агентство Reuters.
Отмечается, что на странице Госдепартамента появилось сообщение на персидском языке с поздравлениями режиссёру Асгару Фархади и иранскому народу. Однако вскоре оно было удалено.
Представитель внешнеполитического ведомства США пояснил агентству, что поздравительный твит было решено удалить, чтобы «избежать ошибочного представления о том, что правительство США поддерживает замечания, которые прозвучали в благодарственной речи».
Как передавало ИА REGNUM, режиссёр Асгар Фархади заявил, что не поедет в США для участия в церемонии вручения премий американской киноакадемии, даже если для него как гражданина Ирана сделают исключение и впустят на территорию Соединённых Штатов.
Награду за режиссёра получила американка иранского происхождения, первая женщина космический турист Ануши Ансари. В благодарственной речи, которую она зачитала, Асгар Фархади раскритиковал миграционный указ президента США Дональда Трампа.
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