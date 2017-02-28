Мехико, 28 февраля, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил, что будет перечислять свою пенсию в благотворительный фонд, занимающийся помощью детям, передает Associated Press.

Domingos Tadeu Бывший Президент Мексики Фелипе Кальдерон

Все 72,775 песо ($ 3652) президентской пенсии отныне будут перечисляться организации Aqui Nadie Se Rinde, организованной в 2005 году для помощи детям с онкологическими заболеваниями.

По словам Кальдерона, данный шаг его не разорит — экс-президент зарабатывает достаточно денег своими лекциями и выступлениями.