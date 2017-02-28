Пекин, 28 февраля, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Стратегический индийско-китайский диалог, прошедший в Пекине на прошлой неделе, принес свои устойчивые плоды в достижении двусторонних договоренностей, равно как и надежду, что противоречия между двумя соседями будут как можно скорее сняты в рамках оформления постамериканского мира, сообщает 27 февраля китайская ежедневная газета Global Times, цитируя материал профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

Nick Кашмир. 1978

Как отмечает издание, это первый подобного рода диалог с момента становления Нарендры Моди премьер-министром Индии в 2014 году. Обсуждение коснулось широкого ряда вопросов от Африки, Ирана и Афганистана до разного рода двусторонних проблем.

С китайской стороны в диалоге участвовали специальный представитель по вопросам границы с Индией, государственный советник Ян Цзечи, а также глава МИД КНР Ван И. С индийской стороны участвовал заместитель министра иностранных дел Индии Субраманиам Джаишанкар.

Индийский специалист, чьи слова приводит Global Times, оценивая экономические и политические возможности двух стран, убежден, что определенных компромиссов во имя снятия противоречий между Индией и Китаем в выстраивании «пост-американского мирового порядка» не избежать

«Важно подчеркнуть тот факт, что сейчас Индия наряду с Китаем представляет собой две крупнейшие экономики и общества, находящиеся по соседству. Индия показывает впечатляющий экономический рост и стремительную социальную трансформацию, пробивая себе выход на мировые рынки, хотя её влияние на формирование пост-американского мирового порядка и не столь велико, как китайское», — заявляет ученый.

В связи с этим, предлагается начать поиск «очевидного» решения, основанного на двусторонних общих интересах. В частности, ученый видит интерес Индии в том числе и в участии в экономических проектах Китая.

«Есть ряд политиков, которые убеждены, что Индия должна быть вовлечена в Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), чтобы ей не стать заложником своей собственной политики. Определенно, потребовалось более десятилетия тяжелой работы, чтобы правительство Индии, наконец подошло к участию в Экономическом коридоре Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма, где, опять же, границы [между странами] не демаркированы», — приводит слова ученого Global Times.

Однако, по мнению индийского специалиста, выстраиванию прочных отношений мешают также бесконечный кашмирский кризис в Индии и крайне тесные связи Пекина с Исламабадом.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что встреча высокопоставленных представителей Индии и Китая в рамках очередного раунда стратегического диалога должна состояться в Пекине с 20 по 26 февраля.

Стоит также отметиь, что кашмирский конфликт в Индии длится с 1947 года между Индией и Пакистаном. Кашмир является древней землей, служившей испокон веков мостом между Индией, Китаем и персидским миром. После раздела Британской Индии разразился ряд войн между Индией и Пакистаном за суверенитет над этой территорией.