Сан-Сальвадор, 28 февраля, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Полиция Сальвадора начала расследование убийства бегемота Густавито, который вечером 26 февраля скончался от ранений в зоопарке столицы, передает Associated Press.

Житель зоопарка

О начале расследования убийства гиппопотама, который был любимцем публики, сообщил министр юстиции Сальвадора Маурисио Рамирес Ландаверде.

В ходе пресс-конференции, устроенной в связи с гибелью Густавито, директор национального зоопарка Сальвадора Владан Энрикес сообщил журналистам, что бегемот скончался от ранений, которые были нанесены металлическими прутьями, ножами и камнями.

По словам директора, нападение произошло во вторник на прошлой неделе, однако телесные повреждения были обнаружены только в четверг, так как гиппопотам не покидал свой бассейн. Сотрудники зоопарка и врачи не смогли спасти Густавито — через три дня, вечером воскресенья, бегемот скончался.

Смерть Густавито вызвала шок и возмущение у жителей Сальвадора, которые посетили зоопарк в понедельник и узнали о смерти своего любимца.

«Мы привыкли видеть мертвых каждый день, — говорит Мартин Кастильо, уличный торговец. — Они убивают нас, как мух, но это вершина всего. Они убили животное, которое радовало нас».

По неподтвержденной информации, нападение на бегемота могла «для развлечения» организовать одна из местных преступных группировок.